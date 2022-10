Córdoba: Cobrará $13 millones por estar 38 años sin padre

Pesos P.jpg En Córdoba, un padre le debe pagar 13 millones a su hija no reconocida.

Años después, la joven tomó coraje y le preguntó si era su padre. Algo que el demandado admitió en privado porque “no quería perder a su familia”.

“Todo el pueblo sabía que él era mi padre. Todo el mundo me decía sos igual a tu padre, tenes el mismo carácter que tu padre y yo no tenía idea quien era, mi mamá nunca me negó decirme quien era solo esperaba que yo preguntara pero no me animaba, sentía miedo de saber”, explicó la damnificada en el juicio. Mientras tanto, la defensa del empresario desconoció lo dicho por la demandante, y aseguró que el progenitor nunca tuvo chance de saber que era su hija.

“No le dieron la posibilidad de obrar de manera diferente, y que la conducta desarrollada tanto por la madre como por la actora, es constitutiva de responsabilidad, ya que durante más de 38 años obraron de manera negligente y hoy pretenden hacerle pagar sus propias culpas”, se exculpó. Sin embargo, el juez opinó lo contrario.

“El progenitor reconoció tener – aunque sea una sola vez - una relación íntima con la madre de la actora- pudo bien representarse la posibilidad de su paternidad. Reitero, la pequeña población donde acaecieron los hechos, los lugares de trabajo de la madre de la actora –los que no eran ajenos al demandado - y con más razón habiendo el progenitor reconocido encuentro sexual”, dijo el magistrado.

