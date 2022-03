Live Blog Post

10:30 - Alberto Fernández arrancó temprano con la guitarra

El presidente agarró la guitarra desde temprano este martes 22 de marzo y mantuvo un diálogo con Roberto Navarro luego de que el periodista lo destrozara ayer (21/03): "Es imperioso que nos ocupemos de lo que está pasando con los precios después de la guerra entre Rusia y Ucrania".

La pregunta que no se hizo fue qué pasaba antes de la guerra cuando también se disparaban los precios.

El mandatario habló de los especuladores y blablablá. "Ayer dispuse inspecciones en empresas alimenticias para que tratemos de ver cómo son los aumentos de precios. Estamos trabajando también con los formadores de precios para buscar puntos en común".

Respondió al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien espera "que esto no se convierta en una caza de brujas": "Yo lo único que quiero es que cada uno se haga cargo de la responsabilidad que le corresponde".

image.png

"Es una batalla que tenemos que dar entre todos", socializó su responsabilidad el presidente, pidiendo a los consumidores denunciar a los supermercadistas.

"No creo en los shocks anti inflacionarios. La inflación es un problema monetario, de concentración, de expectativas. El acuerdo con el fondo nos permite acumular divisas y con eso nos ayuda a combatir la inflación. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer", dijo luego de decir que Ricardo López Murphy lo denunció por la suba de retenciones a productos derivados de la soja (harina y aceite), a lo que Navarro respondió indiferente: "Y bueno, qué le vas a hacer...".

Sobre la ruptura del FDT: "Nosotros debemos estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan a gobernar quienes bajaron los ingresos en 4 años. La unidad para mi es absolutamente necesaria. De mi parte, no esperen un solo gesto que rompa la unidad. No tengo ningún problema en sentarnos y ponernos de acuerdo con Cristina y Máximo".

En retirada. Desesperado, Fernández habló en un tono de salida del poder: "Terminé con el Fondo, que espero se termine todo el viernes. No tuve respiro y empezó el Club de París. Qué sé yo, es lo que me tocó. Es el tiempo que nos tocó. Me tocó un tiempo difícil donde la gente se enfermaba y se moría; donde la Argentina venía destruida; donde teníamos la mayor deuda que había tomado la Argentina para pagar en el menor tiempo; donde habían un montón de carencias; donde había que poner en marcha una industria que había perdido 24.000 pymes en 4 años; nos tocó todo eso. Qué sé yo... O sea... Créanme los argentinos que puse todo de mí, dejé todo y voy a poner todo lo que me piden para tratar de arreglar este problema que tenemos en Argentina. Estoy seguro que lo peor que le podría pasar a la Argentina es volver a las viejas recetas".