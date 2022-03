Este hábito aumenta en secreto su riesgo de Alzheimer

¿Qué cosa aumenta el riesgo de Alzheimer?

Un estudio publicado en la revista Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, reveló una relación entre las siestas prolongadas y el avance de la demencia.

La investigación fue realizada por científicos del Brigham and Women's Hospital, quienes sugirieron que las siestas excesivas pueden ser una señal precoz de deterioro cognitivo.

Además, las siestas prolongadas también pueden indicar mayor riesgo de demencia, en algunos casos. (Debe tener en cuenta que también existen otros factores de riesgo y síntomas)

El estudio

Para el estudio, los investigadores usaron datos de 1.401 participantes del Rush Memory and Aging Project.

Los científicos examinaron el cambio longitudinal de la siesta diurna "inferida objetivamente por actigrafía y la asociación con la demencia de Alzheimer incidente durante un seguimiento de hasta 14 años".

Estos fueron los resultados:

Los adultos mayores tendían a dormir siestas más largas y con mayor frecuencia a medida que envejecían, mientras que la progresión de la demencia de Alzheimer acelera este cambio al duplicar con creces los aumentos anuales en la duración/frecuencia de las siestas.

Las siestas diurnas más largas y más frecuentes se asociaron con un mayor riesgo de demencia de Alzheimer .

. Las siestas diurnas más excesivas (más largas o más frecuentes) se correlacionaron con una peor cognición un año después y, a la inversa, una peor cognición se correlacionó con más siestas excesivas un año después.

Cerebro, dormir y demencia

Según Healthday, la autora del estudio, la Dra. Yue Leng, profesora asistente de psiquiatría de la Universidad de California, en San Francisco, dijo sobre las siestas y el Alzheimer:

"Podría ser un reflejo de una patología subyacente del Alzheimer en la etapa preclínica, que afecta a la red que promueve la vigilia y que contribuye a un aumento en la somnolencia diurna"

Y agregó:

"Las siestas diurnas excesivas también podrían afectar a, e interactuar con, el sueño nocturno, lo que resulta en una alteración de los ritmos circadianos de 24 horas, lo que también se ha vinculado con un aumento en el riesgo de Alzheimer".

Finalmente, se trataría de un círculo vicioso.

Cuanto más duerme una persona mayor durante el día, aumenta el riesgo de padecer Alzheimer y cuanto más rápido se desarrolla la enfermedad, más a menudo se prolonga la siesta del día, se indica.

¿Cómo saber si tengo Alzheimer?

Según la Asociación de Alzheimer los signos temprano de la enfermedad de Alzheimer más frecuentes, son: