CFK, tras ser condenada: "No voy a ser candidata a nada"

image.png CFK fue hallada responsable de defraudación, pero pero no de liderar una asociación ilícita, según la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2.

En ese sentido Cristina Kirchner, para equipar su supuesta corrupción con la de el macrismo" habló de la denuncia que hizo el Presidente en base a un hackeo ilegal que la difundió por Cadena nacional y consecuentemente vapuleó a Clarín, a los jueces y al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro quienes habrían protagonizado el polémico caso de una supuesta reunión en Lago Escondido Río Negro.

"Fue quien colocó las vallas en mi casa después de mi atentado. El fue el autor de eso. Además, días posterior al atentado contra mi vida, hizo acciones de inteligencia con la Policía porteña, que sacaba fotos de gente que entraba y salía y a la custodia del edificio de Uruguay y Juncal".

Luego insistió: "Probé absolutamente que de acuerdo a la CN, yo no tengo el manejo de las leyes de presupuesto, esos fueron los diputados y los senadores[...] Se probó que ninguna de las mentiras de los fiscales eran ciertas".

De esa manera durante el resto de la trasmisión exhibió filminas con los chats hackeados mientras leía esos diálogos. Desde ahí, la vicepresidenta continuó leyendo los chats difundidos tras el hackeo ya como olvidándose de los breves acotaciones del principio de su discurso referidos a su condena.

Sin embargo volvió al principio: "La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a cargos políticos, cuando todos los cargos que ocupé fueron por elección del pueblo. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Contribuimos también a la victoria en 2019. Es la verdad de la milanesa".

Bajó su candidatura para el 2023

Tras los rumores y el aliento de La Cámpora y kirchneristas de una supuesta candidatura presidencial de CFK, la vicepresidenta confirmó que no se presentará en ninguna boleta en las elecciones del próximo año.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1600233714679586817 ¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022

"¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Scioli me pidió ser candidata a diputada. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice que la maltraten por una candidata inhabilitada, condenada". Y resaltó: "No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va estar en ninguna boleta".

En esa sintonía, al cierre de su retórica, lanzó: "No voy a tener fueros"

"El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar Magnetto la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, pero mascota de Magnetto nunca jamás. No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa. A la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero".

Condena 6 años

Tal como informó Urgente24,Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por parte del Tribunal Oral Federal N° 2 al encontrarla responsable del delito de administración fraudulenta en el juicio oral por la causa Vialidad, que investigó el reparto irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Además, la Vicepresidente fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua. Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 09/03 de 2023.

El tribunal desestimó la acusación del fiscal Diego Luciani, que atribuyó a la Vicepresidente liderar una asociación ilícita, por lo que había pedido una condena de 12 años de prisión.

También fueron condenados a prisión, el exsecretario de Obras Pública José López (6 años), Nelson Pieriotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), Juan Carlos Villafañe (5 años), José Raúl Santibáñez (4 años).

El tribunal, en cambio, dictó el sobreseimiento de todos los cargos del exministro de Planificación, Julio De Vido y de los exfuncionarios Abel Fatala, Carlos Santiago Kirchner y Héctor Garro.

