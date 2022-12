España eliminada ¿Primera víctima?: Nathy Peluso

Esto se produjo en una entrevista del magazine Vogue y luego, tal y como en el inicio de este párrafo, se trastocó y cayó en niveles incomprensibles.

image.png Nathy Peluso en la portada de Vogue.

Más allá de todo y con la eliminación de España de Qatar 2022, Nathy Peluso, completamente ajena al mundo futbolístico, no pudo evitar convertirse en uno de los blancos principales.

Los memes y las burlas

Uno de los memes principales tuvo como protagonista a Ricardo Iorio cantando el himno nacional. ¿Por qué? Porque es la primera forma de burlarse de cómo ella podría darse vuelta como una tortilla.

image.png

Otro tuvo a Luis Suarez en su reacción tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos frente a Ghana en Qatar 2022.

image.png

Incluso algunos compararon a Nathy Peluso con la hinchada y fervor argento que demuestra un actor de Hollywood. Por cierto, acá la nota sobre este sujeto.

image.png

Algunos fueron menos ingeniosos y más directos:

Ah, y un saludo muy grande para Nathy Peluso y los argentinos que viven en España y tienen que poner el lavarropas a las 4:00 de la mañana, ustedes también la tienen adentro.

image.png

Pese a todo lo anterior, Nathy Peluso en su momento también aprovechó para disculparse por sus dichos y aclaró:

“Estoy un poco sentimental porque la gente puede hablar muchas cosas, pero cuando se trata de tu identidad, es algo muy personal y es poco cuestionable, porque es algo que yo siento en mi corazón y nadie me lo puede arrebatar (....) Estoy orgullosa de ser de donde soy, de haber crecido en donde he crecido y de rodearme de la gente con la que me rodeo. Los hechos demuestran el cariño que le tengo a la Argentina".

