Aerolíneas Argentinas delira: Deja a Córdoba fuera del mapa

Aerolíneas Argentinas.jpg Aerolíneas Argentinas desconecta Córdoba con Brasil y sigue haciendo desastres.

Cabe recordar que Córdoba es la tercera provincia que más dólares generó en 2021 con exportaciones, además de ser sede de la segunda ciudad más poblada del país. Por otro lado, es la casa de varias compañías automotrices que tienen fábricas en la provincia y un flujo constante de gente que viene desde el exterior.

Además, es uno de los principales destinos turísticos del país y cuenta con un circuito ejecutivo de referencia a nivel regional. Y por último, pero no por ello menor, está situada en una posición estratégica a nivel geográfico, ocupando el centro del país y acortando distancias con todos los puntos cardinales.

Todos esos motivos, y muchos otros, hacen absurda la decisión de dejar a Córdoba sin conexiones internacionales por parte de la aerolínea de bandera. Ahora, tanto los cordobeses como aquellos que quieran llegar a la provincia, deberán pisar Buenos Aires obligadamente, o partir de los escasos destinos que las compañías privadas cubren por la concentración de la industria en manos de Aerolíneas Argentinas.

Desde el Gobierno provincial aseguran que se trata de represalias por la fuerte oposición que muestra Juan Schiaretti hacia el Gobierno nacional. “No hay un fundamento objetivo, ni sanitario, ni de oferta y demanda para esta situación. No hay ninguna lógica en que el aeropuerto más importante del interior del país no tenga conectividad con Brasil. A medida que avanza en el tiempo se va transparentando la decisión política sobre este tema”, aseguró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés a Perfil.

“Antes de la pandemia teníamos un hub con un esquema muy importante. Con el mejoramiento de la situación sanitaria, otros aeropuertos se han ido acomodando, pero aquí no. Es muy grave lo que pasa en materia de hub aéreo y ahora nos dejan sin conectividad con Brasil, el país más grande de Latinoamérica”, agregó con preocupación. “El último vuelo que perdemos es el de Río de Janeiro, el cual estuvo solo en verano. Además, perdimos vuelos a Punta del Este, Punta Cana, San Pablo. Cualquiera que conozca el mapa mundial de hub aéreos entiende que el que no esté conectado con San Pablo pierde una conectividad muy importante con Brasil y el mundo entero. Tenemos cero conectividad aérea con Brasil y no hay lógica para esta decisión”, concluyó el funcionario.