Daniel Ek cofundó Spotify pero puede asesinarlo por promocionar al anti inmigrantes ICE

La web Politico.com/ describió a ICE como un "Ejército doméstico enmascarado y desinformado", mientras que 'The Guardian' se refiere a "la canallesca agencia personal de Trump que hace su voluntad sin tener en cuenta las normas y leyes aceptadas". También: "Se han convertido en una especie de ejecutor doméstico para la agenda de MAGA, acorralando a los "ilegales" y deportando a lo que dicen que son criminales a El Salvador, para enfrentarse a la Justicia en un lugar sin Justicia".

Varios artistas se han pronunciado contra ICE. Por ejemplo: Bad Bunny, Green Day, Shakira y Olivia Rodrigo.

Los antecedentes no acompañan a Spotify: organizó un brunch para la toma de posesión de Donald Trump y donó US$ 150.000 a la ceremonia oficial, según Dagens Nyheter.

También se ha enfrentado a las críticas de artistas que decidieron retirar su música de Spotify porque su cofundador, Daniel Ek, "invirtió millones en tecnología militar de inteligencia artificial".

Daniel-Ek-Spotify Daniel Ek, cofundador de Spotify.

La historia

Daniel Ekes un empresario y tecnólogo sueco. Él se graduó de la escuela secundaria en 2002 y posteriormente se matriculó ingeniería en el KTH Royal Institute of Technology antes de abandonar para centrarse en su carrera de TI.

La primera incursión de Ek en el mundo de los negocios comenzó a los 14 años cuando comenzó un negocio creando sitios web para clientes.

A los 16 años, buscó trabajo en la flamante Google. Fue rechazado por carecer de un título de grado superior, y entonces programó en código abierto un desarrollo que es parte de Finanzas de Yahoo.

Luegode pasar por la empresa nórdica de subastas Tradera, adquirida por eBay en 2006, estuvo en Stardoll, una comunidad de juegos y moda, Advertigo, una compañía de publicidad en línea -luego parte de TradeDoubler-; e imaginó Spotify en 2002 cuando se cerró el servicio de música Napster y se popularizó Kazaa.

La habilidad de Ek fue no moverse en el ámbito de la piratería sino encontrar los pasillos legales para imponer la app.

Pero hay un cambio: en 2 semanas Daniel Ek deja la jefatura ejecutiva de Spotify, asumiendo esas funciones Gustav Söderström y Alex Norström.

¿Quién resolverá lo de ICE? ¿Daniel Ek antes de irse o sus sucesores?

Spotify enfrenta una crisis de credibilidad que debe gestionar correctamente, en medio del desastre que es la política migratoria de Trump en particular.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental