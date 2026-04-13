La nueva estafa que usa a Mercado Libre para robarte todo el dinero

Ahí es donde se activa la segunda fase, ya que el vendedor falso invita al comprador a hablar o resolver el problema por fuera de Mercado Libre. Por lo general el medio utilizado es WhatsApp. Ahí ya no hay ningún tipo de protección porque la plataforma es la que se asegura de resolver los inconvenientes dentro de la app.

Cuando los estafadores sostienen que el problema puede ser resuelto, envían un QR o link de pago para el envío y allí sucede todo: este es el momento en el cual por la urgencia se autoriza a realizar transferencias o se entrega información sensible. Un enlace puede ser la ruina.

Cómo evitar la estafa que usa a Mercado Libre

Una de las claves principales es nunca salir de la plataforma donde se realizó la compra, en este caso Mercado Libre. Si el vendedor comenta que hay un problema con el envío y te invita a seguir la conversación vía WhatsApp, lo mejor es cancelar la transacción y esperar a que llegue el reembolso. Además, resulta crucial comunicarse con atención al cliente de Mercado Libre.

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