Britney Spears en rehabilitación: Últimos detalles de este nuevo capítulo tras arresto

Según fuentes del mismo medio, una de las cosas que contribuyó a que Spears ingresara en rehabilitación es su caso pendiente por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

"Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio", le afirmó una fuente a TMZ.

britney spears.jpg Britney Spears ha entrado varias veces a rehabilitación.

¿Cuándo arrestaron a Britney Spears?

Fue el mes pasado cuando arrestaron a Britney Spears. CNN detalló que, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), el 5 de marzo, recibieron un reporte acerca de un vehículo BMW que circulaba a gran velocidad y de manera errática.

La cantante fue sometida a una serie de pruebas de sobriedad en el sitio.

Luego, las autoridades informaron que fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas. Fue liberada horas después.

En ese entonces, un representante de la cantante afirmó a "People" en un comunicado que el "desafortunado incidente" fue "completamente inexcusable".

"Britney va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso en un cambio largamente esperado que necesita ocurrir en la vida de Britney. Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento", indicaba el comunicado.

"Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario desde hace tiempo para prepararla para el éxito y el bienestar", agregaron.

Según datos de CNN, el caso fue remitido a la Oficina del Fiscal del Distrito del condado de Ventura, que planea tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes del 4 de mayo.

britney-spears-concierto.jpg Britney Spears no ha realizado más giras musicales.

¿Qué pasó con Britney Spears?

No es la primera vez que Britney Spears ingresa en rehabilitación.

"Cuando la gente intenta hacerte parecer más grande que la vida misma... diles que se inclinen. ‍Si alguna vez les mostrara la fragilidad de mi verdadero corazón", reza uno de los últimos mensajes de la artista en su cuenta de Instagram antes de que se conociera la noticia.

La superestrella del pop recuperó, en 2021, el control de sus decisiones personales y de sus finanzas tras el fin de la tutela judicial. Ha dejado a un lado su carrera musical.

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