Por el dólar: Drástico aumento en pasajes y restricciones

Se espera que tras los cambios realizados en el dólar esto repercuta en el resto de las aerolíneas y servicios turísticos que operan en la Argentina.

image.png Los cambios realizados en el dólar y nuevas medidas del Gobierno, repercuten en el precio de los pasajes aéreos.

Nuevos precios con drásticos aumentos en pasajes de Aerolíneas Argentinas

Los nuevos precios de los vuelos generaron descontento en los pasajeros y usuarios que se manifestaron a través de las redes sociales a raíz de las medidas económicas anunciadas. Por ejemplo, un pasajes entre Río Gallegos y Buenos Aires para diciembre y enero supera los $200.000 por tramo.

Además, prevén que el sector turístico continúe teniendo repercusiones negativas. En una entrevista de TiempoSur con el ex secretario de turismo de El Calafate, hoy dedicado a la actividad privada en el rubro hotelero, Alexis Simunovic, este aseguró: “Veo con preocupación el futuro, a partir de los anuncios, en este sector sube el dólar y sube los pasajes, los servicios ”. Y continuó: “Hubo cancelaciones en algunos hoteles, ya que esta situación repliega un poco la intención de viajar y hay gente que decide no venir en estas vacaciones. Era algo que se veía venir, el argentino no va a tender a viajar tanto, y lo mismo para la baja temporada que se viene ”.

