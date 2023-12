Redes estallan por medidas de Caputo: La postura del FMI

"Che muy bueno hablando este tipo, eh que lástima que no fue ministro de economía antes", manifestaba un usuario en X (anteriormente conocido como Twitter).

"Primera vez en mi vida que veo a un ministro de economía explicando literalmente con peras y manzanas el déficit fiscal a toda la población de un país. Es un cambio de paradigma fuerte, ni siquiera en LatAm, sino en todo el mundo", agregaba otro.

"En resumen del discurso del ministro de economía, no entiendo por qué no eliminan el auh y los demás subsidios pronto. ¿Nos robaron hasta lo que no había cómo seguimos pagando subsidios a unos pocos?", comentaba otro usuario en la plataforma, haciendo alusión a la Asignación Universal por Hijo.

"Bueno... luego de escuchar el mensaje del flamante Ministro de Economía, me quedó claro que para el nuevo Presidente, la casta que produce el déficit fiscal y, por lo tanto, la casta a eliminar es la clase media, vamos hacia un modelo de pobres bien pobres y ricos bien ricos...", adicionaba otro usuario de manera terminante.

Sin embargo, Twitter no fue la única plataforma inundada de comentarios. La red social de Meta, también, suscitó diversas opiniones, las cuales expresaban lo siguiente: "Excelentes medidas... No hay plata", "Toda mi esperanza está en este nuevo gobierno", "Otra vez la clase media" "Y los trabajadores bien gracias".

En lo que respecta al FMI, las declaraciones fueron las siguientes: “Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario. Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado".

