Qué es la Legionella, la bacteria que mató en Tucumán

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades -agenda nacional de salud pública de los Estados Unidos- (CDC) las personas pueden contraer dos enfermedades si las inhalan, a saber:

Enfermedad del Legionario : Es una infección de los pulmones porque es muy similar a otros tipos de neumonía. Los síntomas son tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, diarrea, naúseas o confusión que suelen aparecer de 2 a 14 días después de estar expuesto a la Legionella. Se debe ir directo al médico para evitar problemas mayores como insuficiencia pulmonar o hasta la muerte , final que sufren 1 de cada 10 con esta enfermedad;

: Es una porque es muy similar a otros tipos de neumonía. Los síntomas son tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, diarrea, naúseas o confusión que suelen aparecer de días después de estar expuesto a la Legionella. Se debe ir directo al médico para evitar problemas mayores como , final que sufren 1 de cada 10 con esta enfermedad; Fiebre de Pontiac : Es la infección más leve, se presenta fiebre y dolores musculares entre unas pocas horas a 3 días después de la exposición a la Legionella y dura una semana, pero no requiere tratamiento médico.

El contagio también se puede producir por consumir agua potable que tenga esa bacteria y entre accidentalmente a los pulmones. Las personas con mayor riesgo son las que tienen dificultades para tragar.

La Legionella también se puede reproducir a través del depósito del líquido limpiaparabrisas de cualquier vehículo que contenga agua en ese lugar en lugar de ese líquido adecuado. Además, la CDC aclaró:

Los sistemas de aire acondicionado de los automóviles y de las casas no usan agua para enfriar el aire; por lo tanto, no presentan un riesgo de multiplicación de bacterias Legionella

Cuáles son las personas con mayor riesgo de contraer Legionella

Las personas de 50 años o mayores.

Los fumadores o exfumadores.

Las personas con enfermedad pulmonar crónica (como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema).

Las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado o toman medicamentos que lo debilitan (como después de un trasplante de órgano o por quimioterapia).

Las personas que tienen cáncer.

Las personas con enfermedades subyacentes (como diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia hepática).

