Viviana Canosa, frustrada por LN+, se autocensuró

Es una Argentina que yo desconozco y no me siento representada de ninguna manera. Hay una degradación en la sociedad, están todos desesperados por el atentado Cristina y no están desesperados por lo que pasa en Rosario. (...) Es demencial lo que pasa en la Argentina. La verdadera crisis y grieta en la Argentina es la moral. Hablamos de valores, yo creo en eso Es una Argentina que yo desconozco y no me siento representada de ninguna manera. Hay una degradación en la sociedad, están todos desesperados por el atentado Cristina y no están desesperados por lo que pasa en Rosario. (...) Es demencial lo que pasa en la Argentina. La verdadera crisis y grieta en la Argentina es la moral. Hablamos de valores, yo creo en eso

image.png El lunes siguiente a la renuncia de Canosa, A24 se propuso exponerla, exhibiendo por varios minutos su sillón vacío.

Más allá de esto, Canosa volvió a negar que esté en sus planes involucrarse en política en estos medios, aunque afirmó haber mantenido varias reuniones con personajes de la clase dirigente que buscaron tentarla. Sólo mencionó que el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, le propuso acompañarlo como diputada, y que ella lo rechazó.

Sin embargo, dejó muy en claro sus deseos: "Yo quiero hacer lo que hago, que es televisión, que son medios de comunicación. Yo tengo ganas de decir, yo extraño tener un micrófono, una cámara, un estudio de televisión".

"No digo que no vaya a hacer televisión este año, tengo muchas ganas de hacer este año, sé que están todas las grillas hechas un despelote", llegó a decir, en un claro guiño a LN+, canal ya declaró que su programación está completa, por lo que resultaría imposible sumar un ciclo de Viviana Canosa.

image.png Gustavo Sylvestre se solidarizó con Viviana Canosa.

Ahora bien, llegando al final de la entrevista, un curioso momento se vivió al aire. Canosa se dispuso a agradecer a las diferentes personalidades, tanto de la política como de los medios, que se contactaron con ella, solidarizándose con lo que le ocurrió en A24. Y entonces dijo: "Me llamó el Gato Sylvestre, no sé si lo podía decir".

Lo llamativo de esto es que, durante toda su participación, la periodista repitió una y otra vez su deseo de trabajar en absoluta libertad y su pasión por decir lo que sentía. Pero, sólo por precaución, puso en duda si estaba permitido al aire de LN+ mencionar a Gustavo Sylvestre, uno de los periodistas más radicalizados del canal opositor C5N. Si bien el comentario pasó desapercibido, podría especularse con que la aclaración de Canosa correspondió a sus intenciones de formar parte del canal del diario más temprano que tarde.

