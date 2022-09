Tras arreglar con A24, Canosa contra Etchecopar y Fantino

En medio de críticas al gobierno nacional y las decisiones del Grupo América, comenzó:

El gobierno y los periodistas ensobrados te matan pero lo hacen con mucho amor. Ellos no tienen odio. A este gobierno le molesta la verdad. Ellos piensan que si no muestran lo que pasa, no sucede. Absurdo (...) Les molesta mucho los periodistas que dicen lo que piensan. También les molesta periodistas y comunicadores que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión

"Les quiero decir que esto para mí no es fácil porque yo mantengo mi casa, me hago cargo de mi casa, mi hogar, mi familia y ayudo a la gente que quiero. Vivo de mi trabajo. Este mes no lo voy a cobrar porque me fui", lanzó.

En ese sentido, agregó: "Estábamos haciendo un éxito y nadie se baja de un éxito. Mi renuncia fue para exponer que hubo censura. No me fui de este trabajo porque tengo otro o porque tenía otro. Aún hoy no tengo trabajo, pero estoy feliz de la decisión que tomé.

¿Se acuerdan de Gustavo Béliz y esto de regular las redes? Detestan la verdad y la libertad de expresión".

Luego de pegarle al colectivo feminista, la mediática confirmó que iba a estar como invitada en el canal financiado por los empresarios argentinos más cercanos al expresidente Mauricio Macri, La Nación Más, para un diálogo televisado con el periodista Jonatan Viale.

