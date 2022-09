Eduardo Feinmann asustó a un nene autista con un "chiste"

"Mirá, Ian, hay un señor ahí que me dice así", dijo Feinmann, haciendo un gesto de corte con su mano, "que me van a cortar la cabeza". Allí, Ian reaccionó: "¡Ay, no! ¡No, no, no, por favor, no lo hagan!".

image.png Eduardo Feinmann es una de las principales figuras del prime-time de LN+.

Su madre, que lo acompañaba, pudo calmar a Ian, que además tuvo la deferencia de pedir disculpas por el altercado. "Es que soy muy literal, perdoname". Rápidamente, el momento se hizo viral en Twitter y las críticas le llovieron a Eduardo Feinmann, quien claramente no supo cómo reaccionar ante el temor del niño por su chiste.

¿Qué es el autismo?

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término «espectro» en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad.

Esta patología comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan el término «síndrome de Asperger» que generalmente se considera que está en el período final leve del trastorno del espectro autista.

Comienza en los primeros años de la infancia y, a la larga, provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un período de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo.

Si bien no existe una cura para los trastornos del espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños.

