Ernst & Young prepara su división

60% para el negocio de consultoría y 40% para la auditoría,

que mantendría la marca EY, según una versión que leyó WSJ.

Se pronosticó que la nueva consultora recaudaría unos US$ 10.000 millones vendiendo una participación del 15% al público, además de pedir prestados US$ 17.000 millones para ayudar a financiar los pagos de los socios.

EY revisa los libros de una serie de gigantes de Silicon Valley, incluidos Amazon, Salesforce Inc., Workday Inc. y Alphabet Inc., lo que limita su capacidad para competir en el área de rápido crecimiento de consultores que se asocian con gigantes tecnológicos para vender servicios subcontratados.

El movimiento de EY podría remodelar radicalmente el panorama contable si va según lo planeado, dijeron los observadores de la industria.

Una portavoz de EY dijo que las discusiones continuaban y que “en este momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre pasar a la siguiente fase”.

Paul Munter, el jefe de contabilidad interino de la SEC, dijo el mes pasado que después de que una firma contable venda parte de su negocio, la nueva entidad no debería beneficiarse del nombre o logotipo de la firma contable.

Las 2 empresas no pueden compartir ningún tipo de marketing o publicidad, agregó.

La marca

EY es 1 de las 4 grandes firmas que dominan la auditoría en los principales mercados financieros y cuyos brazos de consultoría multimillonarios compiten con empresas como Accenture PLC e International Business Machines Corp.

La nueva consultora EY tendrá que gastar mucho para construir su nueva marca, según Tom Rodenhauser, director gerente de Kennedy Research Reports, que analiza la industria de la consultoría.

Andersen Consulting, el brazo de consultoría de la antigua firma 'Big Five', gastó “ millones y millones y millones de dólares” en su exitoso cambio a Accenture, dijo Rodenhauser. “EY Consulting tendrá que hacer ese mismo tipo de inversión”.

Deloitte, por ejemplo, sostuvo conversaciones exploratorias con banqueros después de que surgiera la noticia del plan de EY, informó The Wall Street Journal, pero dice que no está planificando una división.

Un portavoz dijo que Deloitte “no separará ni dividirá nuestros negocios y no monetizaremos el trabajo de nuestra vida colectiva”.

KPMG dijo en un comunicado que su modelo actual trae una "gama de beneficios".

PricewaterhouseCoopers dijo que está "totalmente comprometida" con su estrategia multidisciplinaria.

El Sí

Los socios de EY tienen un fuerte incentivo financiero para respaldar el acuerdo.

Se espera que las ganancias inesperadas valgan más de US$ 1 millón para los socios típicos de USA y el Reino Unido, que ganan un promedio de US$ 850.000 a US$ 900.000 al año, según personas familiarizadas con EY.

A los socios se les prometen acciones en la nueva empresa, que en junio se esperaba que valieran entre 7 y 9 veces su compensación anual, pagadas durante 5 años.

Carmine Di Sibio, presidente global y director ejecutivo de EY que encabezó la división propuesta, será un gran ganador de la reorganización.

Los puntos conflictivos de la operación incluyeron US$ 10.000 millones en pagos prometidos a socios jubilados.

También se espera que la decisión marque el inicio de negociaciones con la Comisión de Bolsa y Valores y otros reguladores de todo el mundo que deberán firmar el acuerdo.

EY enfrenta reclamos legales multimillonarios en Alemania y el Reino Unido por sus auditorías supuestamente fallidas de la empresa fintech Wirecard AG y el operador de hospitales NMC Health PLC.

--------------------

