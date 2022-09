Sergio Massa lo logra, obtiene más financiamiento del BID

Este martes 6 de septiembre, luego de la reunión en Washington del ministro de economía, Sergio Massa, con Maurice Claver-Carone, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- confirmó créditos por US$ 3.000 millones para la Argentina para antes de fin de año. De esta cifra, cerca de unos US$ 1.200 millones tendrían como objetivo fortalecer las Reservas del Banco Central -BCRA-. Con esto, el total de financiamiento se amplió a un poco menos de US$ 5.000 millones para 2022 y 2023. Y es que, según el titular del organismo: