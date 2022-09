BCRA: Suma US$ 140 millones y problemas para el futuro

Este martes 6 de septiembre debuto el dólar soja, este tipo de cambio diferencial de $200 para los exportadores de soja, y gracias a este ingresaron más de US$ 320 millones y el BCRA logró cerrar la jornada con compras por US$ 140 millones. Aún así, esta medida esta arrastrando una inconsistencia muy fuerte para la entidad que paga un dólar de $200 y vende otro de $140 para los importadores. Con respecto a esto último, el analista financiero Christian Buteler asegura que: los US$ 320 millones que compró hoy el BCRA a $200 le generó una pérdida por diferencia de cotización de $19.020 millones.