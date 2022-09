Carlos Melconian advierte que Nación "patea" problemas

Melconian.jpg Carlos Melconian (Foto: Radio Con Vos).

Por otra parte, el instituto dirigido por Carlos Melconian señaló que las medidas deberían ser contundentes para no entrar en tensión con el FMI, en un marco macroeconómico incluso más vulnerable que en tiempos anteriores. “El gobierno presume que tendrá que sobreactuar el frente fiscal para acceder a algún tipo de dispensa, en caso que no se acumulen suficientes reservas para la revisión de las metas de fin de septiembre. Hasta ahora, la mirada de Washington ha sido contemplativa, pero no conviene perforar ciertos límites. De aquí a fin de año se acumulan vencimientos con el FMI por 8,2 mil millones de dólares y, para no caer en default, la Argentina necesita asegurarse los desembolsos del segundo semestre”, destaca.

Respecto al dólar soja, el IERAL planteó una “injusticia” implícita en el sistema con las demás industrias. “Con un “dólar especial” hay riesgo de interferencia en múltiples contratos, dada la importancia que tiene la soja como unidad de cuenta y medio de pago. El resto de los cultivos y actividades quedaría con un tipo de cambio más atrasado, por lo que habría un notable impacto a favor de la “sojización” del campo, complicando actividades ganaderas que utilizan el maíz como insumo”, aseguró el informe.

A raíz de ello, la entidad conducida por Carlos Melconian consideró que las medidas no son lo suficientemente contundentes como para generar un equilibrio macroeconómico que permita proyectar un crecimiento que empuje a la economía. “Se trata de medidas puntuales que no alcanzan a despejar la incertidumbre de la larga transición hasta el traspaso presidencial de diciembre de 2023. Fracciones relevantes del oficialismo parecen suponer que esta transición puede ser manejada del mismo modo que la de 2014/15, pero hoy la situación es mucho más compleja y frágil”, vaticinó el trabajo.

Así las cosas, el semblante optimista duró pocos días para Carlos Melconian, quien dijo “estar contento por Sergio Massa”. Para el economista, es momento de acelerar en la reducción del gasto de manera definitiva, y tras ello evaluar las opciones electorales.

https://twitter.com/FMediterranea/status/1566436680042778624 Por la magnitud de los desequilibrios, medidas puntuales sólo pueden posponer los problemas



El saldo de las turbulencias financieras que se iniciaron a principios de junio no ha sido neutro.



Leé a Jorge Vasconcelos en el informe de coyuntura semanal https://t.co/I789lkxzoF pic.twitter.com/rprMnDMlsi — Fundación Mediterránea (@FMediterranea) September 4, 2022

