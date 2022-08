Cualitativa y cuantitativamente, donde hizo algo es en la parte en pesos porque se metió con las tarifas, con la auditoría a los planes sociales, con la computadora de los chicos".

Sin cinismo, desde la buena leche, estoy muy contento. Es lo mejor que conceptualmente nos ha ocurrido. Parándome arriba de la grieta, esto con visión de futuro es buenísimo para la Argentina porque han perdido la virginidad

Argentina: Dólares vs. Pesos

Al dividir la macroeconomía entre la parte en pesos y la parte en dólares, Melconian se sinceró sobre las medidas tomadas en el mercado de pesos, el BCRA y el Tesoro de la Nación:

"Calcular cuánto caen los subsidios es imposible. Las compañías de electricidad saben que 400 kW por mes está hecho para que entre la menor cantidad de gente posible. Lo del gas es imposible y el agua no estaba en subsidios. Todo el recorte ministerial no sé si está calculado sobre lo devengado no utilizado o sobre lo de caja.

Lo que estoy diciendo es que en la parte en la que más hizo (en pesos) va a tener que demostrar al FMI que todo (el recorte) da $500.000 millones; que en la deuda en pesos vuelve a rolloverear sin pasarle lo de junio; que se va a dejar de emitir contra Leliqs porque eso es emisión monetaria; que cumpla con los encajes no remunerados y deje de dar línea productiva porque eso es expansión monetaria. Es el lenguaje fondomonetarista

Entonces, de ahí lo que va a salir es una expansión monetaria posible o una sobrecolocación de deuda en pesos necesaria para no emitir y detrás de eso está la tasa de inflación".

image.png Sergio Massa, ministro de Economía.

Alerta por la utilización de encajes y las reservas negativas del BCRA

Luego, al hablar de las reservas del BCRA y endeudamiento en dólares, Melconián explicó al auditorio mediante la moderación del periodista Joaquín Morales Solá que, "de los 3 mojones de la parte en dólares -caja, mercado y pagos-, la caja es negativa. Está entre US$1.000 y US$1.500 millones de ser el número que Cristina le dejó a Macri.

Cristina le dejó US$8.000 millones negativos a Macri. Hoy es US$6.500 millones. Negativos significa que los están sacando de los encajes bancarios

Sin embargo, desdramatizó para quienes leen o ven este tipo de declaraciones y se alarman por sus ahorros: "Desde hace un año los depósitos en dólares son US$15.000 millones y en un mes cayeron US$1.000 millones. Además está todo muy atomizado: 2/3 personas y 1/3 empresas. El que no se lo llevó hasta ahora, no se lo lleva. Vas y los dólares están ahí. Te digo más: no serán US$6.500 millones pero estamos en US$2.000 millones negativos desde diciembre del 2020".

