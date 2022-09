Brote de Legionella: 6 muertes que apuntan al aire acondicionado

https://twitter.com/opsoms/status/1566268871392301056 El Ministerio de Salud de Argentina informó que se ha confirmado la bacteria legionella como la causa de un grupo de casos de neumonía asociados a una clínica de salud en la provincia de Tucumán, Argentina.https://t.co/5SVfwLY6ra — OPS/OMS (@opsoms) September 4, 2022

Los primeros seis casos se registraron en cinco trabajadores de la salud y una paciente que estaba internada en terapia intensiva del sanatorio privado Luz Médica de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con síntomas como fiebre, mialgia, dolor abdominal y disnea.

Desde el inicio del brote, la clínica procedió al aislamiento epidemiológico y el sábado se trasladaron 12 pacientes que permanecían internados por diversas patologías al hospital Centro de Salud como plan de contingencia.

Según Gustavo Lopardo, médico infectólogo, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro de las reuniones del Ministerio de Salud por los casos en Tucumán, “si recordamos hace unos 10 años, en la ciudad de Carmen de Areco se dio una situación muy parecida. La Legionella es una bacteria que habitualmente vive en las aguas, que frecuentemente puede colonizar los sistemas de aire acondicionado, los tanques y producir así algunos brotes”. En diálogo con Infobae, el experto aseguró que no se transmite de persona a persona.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días y, de no tratarse, suele agravarse en la primera semana. Entre un 75 al 80% de los casos notificados han sido mayores de 50 años.

Los casos en Tucumán se presumen que se originaron en las cañerías y el aire acondicionado. De hecho, la agencia sanitaria precisa que los brotes anteriores se dieron en sistemas hídricos artificiales deficientemente mantenidos, "en particular torres de enfriamiento o condensadores de evaporación utilizados para sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración industrial, sistemas de agua fría y caliente en edificios públicos y privados, e instalaciones de hidromasaje".

No obstante, los CDC estadounidenses aclararan que "los sistemas de aire acondicionado de los automóviles y de las casas no usan agua para enfriar el aire; por lo tanto, no presentan un riesgo de multiplicación de bacterias Legionella".

Mientras tanto, la clínica podría ser sancionada. De acuerdo a declaraciones a Clarin del ministro de Salud de Tucumán, Luiz Medina Ruiz, “iniciamos una investigación clínica y epidemiológica. Vamos a tomar decisiones, entre las que podría haber sanciones, en base a los resultados. La Clínica privada seguirá cerrada hasta contar con ellos. Estimamos que estarán disponibles durante el transcurso de esta semana”.

https://twitter.com/oscaratienza/status/1566450707762397186 QUE ES LA LEGIONELLA PNEUMOHPILA

Causante de la neumonía en Tucumán.

1-La legionella es una bacteria, no es un virus, no se contagia entre personas hay un solo caso reportado a nivel mundial, se transmite por gotas de agua suspendidas en el aire, aclaremos algunos puntos.

Hilo pic.twitter.com/coeKA9vsVf — Dr. Oscar Atienza (@oscaratienza) September 4, 2022

