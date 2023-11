Madre tomó este medicamento para adelgazar y murió por complicaciones

Oficialmente la causa de muerte Trish fue "enfermedad gastrointestinal aguda", y los médicos señalaron que se sabe que Ozempic causa obstrucciones intestinales que pueden ser fatales, agregan.

El esposo de Trish pidió investigar la muerte de su esposa, ya que cree que un efecto secundario de Ozempic pudo haber sido el culpable.

Sobre este caso, se conocieron más detalles luego de que el esposo declarara en '60 Minutes Australia', apunta Daily Mail.

Él dijo que su esposa, "volvió un par de veces al médico diciendo que estaba enferma y que tenía diarrea y náuseas, (pero no dejó de tomarlo porque) mi hija se iba a casar y ella seguía mencionando ese vestido que quería usar".

"Fue a la modista para tomar las medidas. A partir de ahí fue una gran pesadilla”, añadió. "Nunca pensé que podrías morir a causa de (Ozempic). Es simplemente horrible. No sabía que eso le podía pasar a una persona".

Y continuó: "Ella no debería haberse ido, ¿sabes? Simplemente no vale la pena, no vale la pena en absoluto”.

Daily Mail destacó que es raro que se registren muertes por tomar Ozempic, pero recordó que muchos de los pacientes que usan Ozempic para adelgazar no tienen diabetes, sino que se les receta el medicamento sin autorización.

De hecho, esta semana la BBC informó que varias personas fueron hospitalizadas en Austria después de tomar una versión falsificada del medicamento para diabetes Ozempic.

Efectos secundarios de Ozempic

Ahora bien, los efectos secundarios más comunes de Ozempic pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

En el sitio oficial del medicamento también se advierten algunos efectos secundarios graves:

Inflamación del páncreas (pancreatitis): Deje de usar Ozempic y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda.

Deje de usar Ozempic y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda. Cambios en la vista: Informe a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic.

Informe a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic. Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia): Su riesgo de que le baje el azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic junto con otro medicamento que pueda hacer que le baje el azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. Los signos y síntomas del azúcar en la sangre bajo pueden incluir: mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.

Su riesgo de que le baje el azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic junto con otro medicamento que pueda hacer que le baje el azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. Los signos y síntomas del azúcar en la sangre bajo pueden incluir: mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación. Problemas renales (insuficiencia renal): En las personas que tienen problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede hacer que los problemas renales empeoren. Es importante que beba líquidos para disminuir la probabilidad de deshidratarse.

En las personas que tienen problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede hacer que los problemas renales empeoren. Es importante que beba líquidos para disminuir la probabilidad de deshidratarse. Reacciones alérgicas graves: Deje de usar Ozempic y solicite atención médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de su cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón severos; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.

Deje de usar Ozempic y solicite atención médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de su cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón severos; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados. Problemas de la vesícula biliar: Algunas personas que toman Ozempic han tenido problemas de vesícula biliar. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas que pueden incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), fiebre, coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), o heces de color arcilla.

