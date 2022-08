Gamers: Netflix da otro manotazo de ahogado

Sin embargo, Netflix sigue apostando a los juegos y constantemente está actualizando la lista o las características; Netflix tiene como objetivo incluir 50 juegos para fines de 2022. La actualización más reciente son los gamertags. Son identificadores como nombres de usuario con los que poder jugar sin utilizar tu nombre del perfil de Netflix. El gamertag es a elección del usuario y está disponible para la vista pública para que los miembros puedan invitar a jugar a través de los identificadores. También estarán disponibles tablas de posiciones con los gamertags y el puntaje.

gamertags.jpg

Para experimentar la función se debe actualizar la aplicación de Netflix y descargar alguno de los juegos más actuales como Into the Breach o el Mahjong Solitaire . Netflix le habilitará la opción de crear y administrar el gamertag asociado a su perfil. Si bien puede elegir usted el usuario, debe ser único para que no haya repeticiones.

En el Menú ‘Más Información’ se podrá ver cuándo los usuarios estén en línea u offline, la tabla de posiciones creando una experiencia de competencia dentro de los juegos.

competencia gamertags.jpg Gamertags Netflix

netflix game.webp gamertags netflix

