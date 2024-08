Día del Niño: Por un buen uso del teléfono móvil en el aula y en el hogar

Lo cierto es que el uso de la tecnología en cualquier momento o aspecto de la vida diaria de las personas se ha normalizado, sobre todo en lo que respecta a su acceso por parte de niños, niñas y adolescentes, quienes usan la tecnología más de 6 horas al día en promedio. Pero....

niños telefono movil.jpeg Niños, niñas y adolescentes, quienes usan la tecnología más de 6 horas al día en promedio.

En el 46% de los casos, los niños empiezan a pedir el dispositivo a los 7 años aproximadamente. Entre los principales motivadores que manifiestan los padres se destacan: para entretenimiento (26%); por logística y seguridad (23%); y en menor grado aparece la presión social de los compañeros (5%).

Organismos internacionales de la talla de Unicef y la Unesco vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre las consecuencias negativas del mal uso y abuso de las tecnologías en general por parte de los niños y las niñas, haciendo hincapié en la desmedida presencia de los celulares en las aulas y en el hogar, desde edades muy tempranas.

“Ante la emergencia de ciertas problemáticas manifestadas en los niños y niñas, tales como alteraciones en su desarrollo cerebral, impactos en sus rutinas del sueño y el buen descanso, aislamiento social y falta de participación en las clases, trastornos alimentarios, dificultades en la visión por exceso de pantallas; lo que se conoce como sexteo, acoso y bullying en el ciberespacio; y ahora la adicción por las apuestas online; el uso de celulares en el hogar y en los espacios educativos, está en el ojo de la tormenta”, señala Natalia Jasin, Directora General y Fundadora de Bounty EdTech.

Política pública

El pasado mes de julio la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) del Ministerio de Educación porteño hizo una encuesta a 2.605 docentes y 1.911 familias de CABA para recoger información sobre el uso de los celulares en niños, niñas y adolescentes.

Del informe resultó que 8 de cada 10 docentes consideran que el celular dificulta la atención y participación de los estudiantes en clase, mientras que 7 de cada 10 familias creen que el celular tiene consecuencias negativas en sus hijos.

Esto ha llevado a que países de todo el mundo empiecen a tener una regulación cada vez mayor o incluso hayan prohibido el uso de teléfonos móviles en el aula.

Sin ir más lejos, el Ministerio de Educación porteño acaba de emitir una resolución con la que intentará controlar el uso de los teléfonos celulares en las escuelas, buscando limitar de manera absoluta su uso en el nivel inicial y el primario, y regular en el secundario.

Jasin, fundadora de Bounty EdTech:

Quisiera destacar un aspecto esencial: la importancia del valor del dato para tomar decisiones asertivas. Si bien siempre habrá excepciones—como el caso de niños y niñas que requieren el uso del celular por razones de salud, pedagógicas, didácticas o porque no poseen otro dispositivo para acceder a plataformas educativas—, es crucial que desde la política pública se priorice en la agenda lo que realmente está afectando, no sólo la salud y el bienestar de los jóvenes, sino también las vinculaciones socio-emocionales, que son fundamentales en todo proceso educativo. Quisiera destacar un aspecto esencial: la importancia del valor del dato para tomar decisiones asertivas. Si bien siempre habrá excepciones—como el caso de niños y niñas que requieren el uso del celular por razones de salud, pedagógicas, didácticas o porque no poseen otro dispositivo para acceder a plataformas educativas—, es crucial que desde la política pública se priorice en la agenda lo que realmente está afectando, no sólo la salud y el bienestar de los jóvenes, sino también las vinculaciones socio-emocionales, que son fundamentales en todo proceso educativo.

En paralelo, crecen en cantidad y variedad las herramientas y plataformas para el aprendizaje, junto a la amplia gama de soluciones digitales para enseñar con tecnología dentro y fuera de las instituciones educativas y ni hablar de la impronta de la IA generativa en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este punto, tampoco habría discusión, especialistas en el mundo de la innovación educativa destacan las bondades y beneficios de la tecnología como complemento -no reemplazo-, en los actuales y futuros sistemas/programas educativos.

Natalia-Jasin,-Directora-General-y-Fundadora-de-Bounty-EdTech.jpg Natalia Jasin, Directora General y Fundadora de Bounty EdTech.

