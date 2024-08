Se acerca el verano con cortes masivos de luz, y el Gobierno analiza 'meter mano' en Atucha I

"Se esta evaluando con NASA la eventual postergación de la salida por extensión de vida útil por unos meses para reforzar la disponibilidad de potencia en el verano, como parte de acciones contingentes en base a la evaluación de riesgos realizada. Se requiere acuerdo de la Autoridad Regulatoria Nuclear por tema licencia y coordinación a cargo de NASA", dijo una fuente de Cammesa en estricto off al sitio especializado 'EconoJournal'.

Para proceder en esa dirección, Cammesa o la Secretaría de Energía debería elevar una notificación formal a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo que regula el sector nuclear

atucha.jpg El Gobierno analiza disponer de los 362 MW de la central nuclear Atucha I para reforzar el sistema.

Los 2 factores a considerar respecto a Atucha I

Según NASA, que fue consultada por el mencionado medio, hay dos factores a considerar respecto a Atucha I: el combustible disponible dentro del reactor y el vencimiento de la licencia de operación.

Ambos factores están directamente vinculados con el comienzo del proyecto de extensión de vida, pautado para el mes que viene y programado desde hace mucho tiempo.

El combustible alcanza para dos o tres meses de operación, por lo que Atucha I debería salir de servicio lo antes posible para ser reactivada en diciembre. "El combustible que hay (en el reactor) esta justo planificado para el momento que tenga que parar, por lo cual no es loco que la quieran parar ahora y que le demos continuidad en verano, pero no sabemos bien qué va a pasar", explicó una fuente de NASA.

El otro tema, más sensible, es el relativo a la licencia de operación de Atucha I. "NASA técnicamente podría operar en el verano suspendiendo ahora, pero no es una decisión que pueda tomar NASA porque la licencia vence el 29 de septiembre y NASA no le puede pedir eso a la ARN, se tiene que resolver desde arriba e igual es complicado", explicó otra de las fuentes, en referencia a la Secretaría de Energía:

NASA no le va a pedir a la ARN extender la licencia, es imposible eso

Vale aclarar que la licencia original de operación de Atucha I es por 32 años de "operación a plena potencia", lo que no equivale a años calendarios. Esa licencia venció en 2018, pero en 2014 la ARN otorgó una licencia de operación más allá de su vida original de diseño por diez años calendarios. Esta licencia expirará el 29 de septiembre, y la decisión deben tomarla desde "arriba".

