Alberto Fernández negó en El País de España denuncias por violencia de género de Fabiola Yáñez

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

Respecto de los chats que Fabiola le habría enviado a la secretaria de Fernández, María Cantero, en donde lo acusaba de haberla golpeado, expresó: “los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”.

Alberto aseguró que cumple con la cuota alimentaria de su hijo Francisco:

Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella (Fabiola). Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando. Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella (Fabiola). Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando.

Alberto Fernández sostuvo que las explicaciones las dará ante la Justicia

“Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica de su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que resuelva”.

Finalmente, el ex primer mandatario se refirió a la filtración de las fotos y chats de Fabiola Yáñez.

“El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiesen secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”.

image.png Fotografía de Alberto Fernández tomada por el diario El País

Alberto Fernández habló de aprovechamiento político del escándalo

“Alguien la incentivó a Fabiola con otros fines. Existe un aprovechamiento político del Gobierno [de Javier Milei]”.

El ex presidente se refirió al “momento personal en que estaba ella” a la hora de la denuncia" y dijo no querer “exponerla públicamente”.

“Tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirles a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos ” les dijo a los periodistas del medio ibérico.

En mi respuesta: no le digo “perdón porque te golpeé tres días”. Le digo ‘me siento mal, pará. En mi respuesta: no le digo “perdón porque te golpeé tres días”. Le digo ‘me siento mal, pará.

Fernández reconoció: “uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo pero yo también recibí violencia verbal"

“Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo” se defendió.