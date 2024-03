Alerta: El dengue no se irá con el frío (y todos miran a Milei...)

Sin embargo, algunos especialistas contradijeron a Manuel Adorni, y cada vez se habla más de la necesidad de empezar a vacunar a la población, habida cuenta que el dengue no desaparecerá en el invierno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ernestorr/status/1773019394341290175&partner=&hide_thread=false •Porque es falso que no sea “eficaz para detener un brote”(de hecho es MUY eficaz, 60-80% en prevención, >80% para hospitalización y >90% para Dengue severo)

•Porque es falso que la vacuna solo sirva para los que ya tuvieron Dengue alguna vez. Sirve para todos. — Ernesto Resnik (@ernestorr) March 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ernestorr/status/1772368172252836207&partner=&hide_thread=false En un país normal que el vocero presidencial mienta sobre salud pública debiera ser intolerable. La vacuna del Dengue fue probada y aprobada en el mundo, es segura y MUY efectiva. https://t.co/xKkInwTreu — Ernesto Resnik (@ernestorr) March 25, 2024

"En principio en el Calendario Nacional de Vacunación existen etapas previas, como pasó con el COVID, etapas a cumplirse antes de la incorporación. Pero tarde o temprano es posible que se convierta en una vacuna de calendario, porque la vacuna claramente tiene un rol en lo que es la estrategia de gestión integral del manejo de Dengue y Arbovirus. Esto por supuesto, no invalida lo que tenemos que hacer en cuanto a prevención con el mosquito, que a su vez transmite otros arbovirus como chikungunya, Zika y eventualmente fiebre amarilla urbana", opinó Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz y miembro del comité científico de la Fundación Mundo Sano, en diálogo con Infobae.

"El uso de la vacuna es algo que cada provincia puede delinear, en cuanto a cuáles son las regiones, los grupos poblacionales, en qué cohortes, pero sin dudas debe ir programándose. No hay que salir corriendo, esta no es una vacuna como nos pasó con el COVID, que vamos a salir corriendo a aplicar. Tampoco la pensamos para cortar este brote. Es una vacuna de dos dosis con una eficacia del 61% para evitar enfermedad y 90% para evitar internaciones y cuadros graves. El Estado Nacional es muy importante en esto, pero por ahora viene difiriendo la decisión, si bien no dice que no la vaya a utilizar, por ahora no se observa un plan que ya se esté preparado", agregó Orduna.

En tanto, en el mismo portal, el médico pediatra infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y director de la Carrera de Especialistas en Infectología Pediátrica de la Facultad de Medicina (UBA), aseguró: "Creo que el Ministerio de Salud de la Nación debe evaluar la estrategia para que en mayo o junio se pueda empezar a vacunar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pyedlin/status/1772788963645723045&partner=&hide_thread=false El @msalnacion ha publicado (tarde) el acta de la comisión nacional de inmunizaciones (CONAIN) que es la que lo asesora sobre vacunas.

La vacuna contra el Dengue está recomendada en una estrategia focalizada en las zonas más afectadas para grupos de mayor riesgo.

Gestionen!! pic.twitter.com/mmNy4g0vEs — Pablo Yedlin (@pyedlin) March 27, 2024

"El dengue va a estar presente todo el año"

De acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina atraviesa la peor epidemia de dengue, con 151.310 casos confirmados y 106 muertes, incluyendo 27 fallecimientos que se notificaron durante la segunda semana de marzo.

"La tendencia que se ve es que habrá casos de dengue durante todo el año", dijo Adrián Díaz, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIByT, CONICET-UNC).

"El cambio climático, que trae un aumento de las temperaturas y precipitaciones, hace que la enfermedad se mantenga durante todo el año y que, en algunos momentos, incluso esté más presente", agregó Alejandro Inti Bonomo, responsable de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE.

Y vamos a lo importante: hay consenso entre los especialistas en que el dengue en Argentina llegó para quedarse.

"Las temperaturas invernales están siendo tan elevadas y el promedio de la temperatura invernal está siendo tan elevado, que permite el desarrollo del vector durante todo el año. Entonces, no hay un corte de las poblaciones del mosquito y por lo tanto tampoco hay un corte de la transmisión viral durante todo el año. Y eso es lo que se vio el año pasado en la región del noreste argentino, que nunca se cortó la transmisión viral y siempre se estuvieron detectando casos de dengue en esa región de del país", explicó Díaz, quien además es profesor Adjunto en el Instituto de Virología "Dr. J. M. Vanella" de la Universidad Nacional de Córdoba.

"Esta situación se produce debido al cambio climático, o sea, el calentamiento global que hace que tengamos todo el año la actividad del vector y del virus. Por otro lado, la temperatura acelera los procesos del periodo de incubación extrínseco, que es el tiempo que requiere que el mosquito transmita el virus. Entonces, supongamos que si antes, en un mes, yo tenía tres ciclos de replicación, ahora quizás tenga cuatro, y si sigue aumentando la temperatura, tenga cinco. Y eso es lo que hace es que en el mismo periodo tenga una mayor producción de casos", abundó.

Llega el invierno, desaparece el estado adulto y la larva del mosquito. Pero nos quedaron todos los huevos en las paredes de los sitios de cría y en los recipientes que pusieron las hembras de la temporada pasada. Esos huevos resisten la sequía y el invierno Llega el invierno, desaparece el estado adulto y la larva del mosquito. Pero nos quedaron todos los huevos en las paredes de los sitios de cría y en los recipientes que pusieron las hembras de la temporada pasada. Esos huevos resisten la sequía y el invierno

Por su parte, Alejandro Inti Bonomo, responsable de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE, se expresó en la misma línea que Díaz y afirmó: "Los casos de dengue ahora persisten justamente por el cambio climático. En este sentido, el cambio climático lo que trae es un aumento de las temperaturas y en nuestra zona centro del país, un aumento también de la de las precipitaciones. Esos dos condimentos hacen que el dengue se mantenga durante todo el año y además que sea más activo durante gran parte del año. Es decir, no solo está todo el año, sino que además vemos mucha cantidad de mosquitos vectores, que es el Aedes aegypti, en meses donde antes veíamos menos actividad. O sea, ahora está durante todo el año y con mayor actividad producto del cambio climático".

En este marco, los especialistas aseguran que el repelente de mosquitos deberá estar todo el año, aunque "en algunos momentos va a ser bastante imprescindible y en otros va a ser un accesorio para ciertos casos, donde estemos en lugares donde sabemos que hay mucha circulación del virus o vemos mosquitos. Pasó de ser un elemento ocasional a ser algo que tenemos que usar cotidianamente, por lo menos en la zona centro del país".