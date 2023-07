8 maneras en que el vapeo daña peligrosamente tu salud

Daño al ADN

Un trabajo científico publicado en Nicotine & Tobacco Research halló lo siguiente: “Se detectaron niveles significativamente mayores de daño en el ADN tanto en vapeadores como en fumadores en comparación con los no usuarios. Mientras que los niveles medios de daño en el ADN no difirieron significativamente entre vapeadores y fumadores, los niveles de daño aumentaron de forma dependiente de la dosis, desde consumidores leves a consumidores intensivos, tanto en vapeadores como en fumadores, en comparación con los no consumidores”, afirmaron los investigadores.