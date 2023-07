Este alimento en tu cocina aumenta la glucosa bruscamente

¿Qué dispara la glucosa? ¿Qué alimento no debo comer si tengo azúcar alta? ¿Qué alimentos suben la glucosa rápidamente? Cuando se trata de los niveles de glucosa o azúcar en sangre es sumamente importante tener en cuenta los alimentos y bebidas que forman parte de la dieta. Si bien algunas comidas ayudan a bajar la glucosa, otros alimentos pueden aumentar el azúcar en sangre de inmediato, lo cual es muy malo para la diabetes. De hecho, muchas veces los alimentos que suben la glucosa son los menos pensados, incluyendo un alimento que la mayoría tiene en casa. Y no, no es el azúcar común. Ya veremos cuál es.