Pico de glucosa: Aléjese de esta bebida lo antes posible

¿Qué produce un pico de glucosa?

Hay muchas cosas que pueden elevar la glucosa en sangre, algunas más conocidas que otras.

Uno de los motivos detrás de los pronunciados aumentos de glucosa, es el consumo de ciertos alimentos, incluyendo las bebidas azucaradas como los refrescos.

Por ejemplo, "una lata de 12 onzas de Coca Cola contiene 39 gramos de azúcar, eso es como comer 10 cucharaditas de azúcar, lo que le proporciona calorías vacías que carecen por completo de nutrientes", dice Alyssa Wilson, RD y nutricionista de Signos Health, en entrevista con Eat This, Not That.

De acuerdo con la experta, las bebidas azucaradas entran en el grupo de alimentos que pueden provocar un pico de glucosa. Esto es lo que explica:

"Dado que esto viene en forma líquida, beber refrescos proporciona una descarga rápida de glucosa en el torrente sanguíneo. Esto promueve un pico de azúcar en la sangre que puede conducir a esos síntomas clásicos de estar en la montaña rusa de azúcar en la sangre: caída, irritabilidad, hambre y antojos de azúcar, por nombrar algunos".

Más allá de eso, Wilson advierte que beber refrescos frecuentemente, "especialmente los que contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, está relacionado con un aumento de las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas". También con el hígado graso no alcohólico.

Probablemente piense en este momento que los refrescos de dieta son mejores, sin embargo, la experta también advierte que no necesariamente es así.

"Cuando se trata de refrescos de dieta, los edulcorantes artificiales no son mucho mejores, ya que algunos estudios sugieren que están asociados con un metabolismo deficiente de la glucosa, una mayor ingesta de calorías y un aumento de peso", dice Wilson.

De hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado el uso de edulcorantes artificiales por algunos efectos indeseados en la salud, incluyendo mayor riesgo de diabetes.

Otras cosas que podrían aumentar la glucosa en sangre son: estar deshidratado, algunos medicamentos, tener estrés, atravesar por cambios hormonales y más.

¿Cómo bajar la glucosa?

Ahora bien, hay algunas maneras de bajar el azúcar en sangre naturalmente y combatir la diabetes. Los consejos más comunes de los expertos son los siguientes:

Hacer ejercicio físico

Aumentar el consumo de fibra

Controlar la ingesta de carbohidratos

Seguir una dieta saludable

Beber mucha agua

Consumir alimentos con un índice glucémico bajo

Dormir bien

Controlar el estrés

Mantener un peso saludable

Monitorear los niveles de glucosa

Vaya al médico si tiene estos síntomas: micción frecuente, aumento de la sed, visión borrosa, debilidad, sequedad en la boca, aliento a fruta, confusión, náuseas o falta de aire.

