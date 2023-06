La bebida que daña el intestino y que muchos consumen

Las bacterias saludables y diversas en el intestino ayudan a una mejor función inmunológica y una menor incidencia de enfermedades cardíacas, diabetes, asma, depresión, síndrome del intestino irritable y algunas alergias.

Sin embargo, algunos alimentos y bebidas pueden afectar las bacterias intestinales y promover el crecimiento de bacterias dañinas. Es el caso del alcohol.

Bebida mala para el intestino

El alcohol se encuentra entre las peores bebidas para el intestino.

Esta bebida generalmente se asocia con daños en el hígado, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, problemas de memoria, cáncer o enfermedades cardíacas. Sin embargo, expertos han advertido que el alcohol también puede perjudicar el intestino.

En un artículo publicado en Eat This, Not That, acerca de las peores bebidas para la salud intestinal, se incluye en la lista al alcohol. El sitio especializado consultó a un experto sobre esto.

Joan Salge Blake, EdD, RDN y profesora de nutrición en la Universidad de Boston, afirmó que tomar frecuentemente demasiadas cervezas, cócteles o copas de vino "puede afectar a la microbiota provocando un desequilibrio de las bacterias en el intestino con un crecimiento excesivo de las bacterias dañinas".

"Este desequilibrio conduce a la inflamación", agregó la también presentadora del podcast de nutrición y bienestar Spot One!

Esto no es un dato menor, sabiendo que cada vez hay más pruebas de la microbiota intestinal y la inflamación juegan un papel clave en las enfermedades.

Pero hay más. La Dr. Salge también explicó que el exceso de alcohol puede dañar las células que recubren el intestino aumentando su permeabilidad.

Esto hace que las bacterias y las toxinas que producen se puedan filtrar al torrente sanguíneo, y no es algo bueno.

Por eso, el alcohol se encuentra entre las bebidas que debe evitar o limitar su consumo, si quiere tener un intestino sano o reducir el riesgo de problemas intestinales.

¿Qué comer para el intestino?

Ahora bien, la doctora Megan Rossi, también conocida como The Gut Health Doctor, ha dado algunos consejos a la BBC sobre qué comer para mejorar la salud de las bacterias intestinales.

En primer lugar, Rossi indica que se debe comer una amplia gama de alimentos de origen vegetal. "Recomiendo unos 30 puntos de plantas por semana", dice.

Esto se traduce en 30 alimentos vegetales diferentes, incluyendo frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas y especias.

Otro consejos sumamente importante es comer más fibra.

Entre los alimentos ricos en fibra se encuentran las frutas, verduras, legumbres, nueces y cereales integrales. Se cree que estos alimentos ayudan a producir sustancias "protectoras", como los ácidos grasos de cadena corta.

Finalmente, estan los famosos alimentos probióticos, es decir, bacterias vivas que se encuentran en los alimentos fermentados como el yogur, el kimchi y el chucrut, y que podrían estimular el crecimiento de más microbios buenos.

Y no se olvide de tomar abundante agua y elegir aceite de oliva extra virgen en lugar de cualquier otro aceite, dice la experta.

