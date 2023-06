Vuelve The Bear la serie que arrasó FX y HULU en el 2022

Además, cada uno de ellos tendrá que resolver sus propios problemas personales y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

The Bear | Season 2 Official Trailer | FX

Los nuevos episodios contarán con la presencia de algunos invitados especiales, como Oliver Platt y Molly Gordon. También se incorpora al elenco Edwin Lee Gibson como Ebraheim, un veterano cocinero que se une al equipo de The Beef.

El resto del reparto principal lo completan Ebon Moss-Bachrach como Richie, el mejor amigo de Michael; Ayo Edebiri como Sydney, la nueva sous chef; Lionel Boyce como Marcus, el panadero convertido en pastelero; Liza Colón-Zayas como Tina, una cocinera mordaz y obstinada; y Abby Elliott como Natalie “Sugar”, la hermana menor de Carmy y Michael.

De hecho ya te la habíamos recomendado en su momento: Disney+: The bear, la serie que no sabías que necesitabas

La serie que tienes que ver

The Bear es una serie original, divertida y conmovedora, que retrata con realismo y sensibilidad la vida de unos personajes que buscan su lugar en el mundo.

La serie ha recibido numerosos reconocimientos, como el Programa de TV del año del AFI, un premio del sindicato de guionistas, un premio del Film Independent Spirit y un premio American Cinema Editors. Además, ha sido nominada a varios premios Emmy, entre ellos el de mejor serie de comedia.

image.png Ideal para fans de los buenos dramas televisivos.

Si te gustan las historias de familia, los dramas con humor y la cocina, no te pierdas The Bear. La segunda temporada estará disponible al completo en Hulu o FX o también Disney Plus.

Y si todavía no viste la primera temporada, podés disfrutarla también en la plataforma. No te arrepentirás.

