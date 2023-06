Live Blog Post

Denunció y comenzaron las amenazas

El abogado Broitman en diálogo con Mariana Brey, de C5N, explicó que “hicimos una denuncia que se había ido y que estaba siendo amenazada Mariana, según lo que nos manifestó. Le había llegado información que iba a ir a Marbella a sacarla a patadas de su casa y que había incumplido la demanda de no acercarse, de no hablar con ella y a parte había incumplido el pedido de salida del país que no tenía autorización”

Por otro lado, para el letrado, el acusado, muy probablemente, se quiera fugar ya que no es la primera vez que no cumple y se iba igual.