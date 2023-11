Tiene 85 años y debutó como modelo en el emprendimiento de su nieta

Por otro lado, la mujer que es furor entre los cibernautas detalló: “Siempre me gustó estar bien vestida, pero no exagerada, porque cuando yo era joven se usaban cosas muy llamativas. Yo iba mucho a bailar, y cada vez que iba me ponía ropa diferente, me gustaba cambiar de atuendo, dentro de lo que a mí me gustara”.





Cuándo y por qué comenzó con el modelaje

Celia Skel enviudó en 2022 y no le fue fácil superar semejante pérdida. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de la mujer, fue en ese entonces que comenzó con el modelaje luego de que se lo propusieran sus familiares.







“Me podría haber dejado estar, quedarme deprimida en mi casa, pero mi nieta se dio cuenta de lo que me estaba pasando, enseguida vino a buscarme, se preocupó, y esto se convirtió en mi felicidad, me devolvió la sonrisa”, recordó la protagonista de la marca.

------------------

Más contenido en Urgente24:

El error al comer nueces que debes dejar de cometer

La bebida barata que protege contra muchos tipos de cáncer

Día Mundial de la Diabetes: 8 cosas que aumentan tu riesgo

El alimento que expertos en cáncer de próstata recomiendan

Atención: Esta fruta es una de las peores para la diabetes