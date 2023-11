La bebida barata que protege contra muchos tipos de cáncer

De acuerdo con el sitio especializado Eat This, Not That, los polifenoles del té verde y otros compuestos bioactivos presentes en el té verde pueden ayudar a prevenir el desarrollo de varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer de hígado, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer oral y cáncer de piel.

Por ejemplo, en un estudio con 60 hombres que recibieron 200 mg de catequinas de té verde o un placebo tres veces al día, se detectaron menos casos de cáncer de próstata en el grupo que recibió las catequinas del té verde.

¿Qué hace el té verde en el cuerpo?

Para entender a profundidad cómo los polifenoles del té verde pueden ayudar en la prevención del cáncer, esto es lo que explica el Instituto Nacional del Cáncer, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos:

"Estas sustancias químicas (los polifenoles), en especial la EGCG y la ECG, tienen una considerable actividad captadora de radicales libres, y pueden proteger a las células de sufrir daños en el ADN causados por las especies reactivas al oxígeno. Se ha demostrado en estudios de laboratorio y en estudios con animales que los polifenoles del té también inhiben la proliferación celular en los tumores y causan apoptosis

En otros estudios de laboratorio y con animales, se ha observado que las catequinas del té inhiben la angiogénesis y el grado de invasión de las células del tumor. Además, los polifenoles del té pueden proteger contra el daño causado por la radiación ultravioleta B, y es posible que puedan modular el funcionamiento del sistema inmunitario.

Es más, se ha demostrado que el té verde activa enzimas encargadas de procesos de desintoxicación, como la glutatión 5-transferasa y la quinona reductasa, que pueden ayudar a proteger contra la formación de tumores. Si bien muchos de los potenciales efectos beneficiosos del té se han atribuido a la poderosa actividad antioxidante de los polifenoles, aún no se ha determinado cuál es el mecanismo preciso por el cual el té podría ayudar a prevenir el cáncer".

¿Cuáles son los beneficios de tomar té verde?

Ahora bien, el té verde es una bebida que tiene muchísimos otros beneficios cuando forma parte de una dieta saludable. Se cree que el té verde:

Mejora el rendimiento físico

Ayuda a reducir la grasa a corto plazo

a corto plazo Ayuda a mejorar la memoria

Ayuda a prevenir el Alzheimer

Ayuda a matar bacterias

Contribuye a la salud dental

Disminuye el riesgo de diabetes

Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular

Puede ayudar a perder peso

Puede ayudarle a vivir más años

Según expertos, el té verde puede estar contraindicado en mujeres embarazadas o en lactancia, personas hipertensas, personas con sensibilidad a la cafeína, personas con trastorno de sueño, personas con anemia y personas con gastritis. De cualquier manera, lo mejor es consultar antes al médico.

¿Qué hacer para prevenir el cáncer?

Por otra parte, tomando en cuenta que los científicos de la Escuela de Salud Pública de Harvard estiman que hasta el 75% de las muertes por cáncer en Estados Unidos se pueden prevenir, he aquí los 10 mandamientos de la prevención del cáncer que Harvard ha revelado:

Evite el tabaco en todas sus formas

Coma adecuadamente y reduzca el consumo de grasas saturadas y carnes rojas

Haga ejercicio con regularidad

Manténgase delgado

Si elige beber, limítese a un promedio de una bebida al día

Evite la exposición innecesaria a la radiación

Evite la exposición a toxinas industriales y ambientales como fibras de asbesto

Evite las infecciones que contribuyen al cáncer, incluidos los virus de la hepatitis

Haga del sueño de calidad una prioridad

Consuma suficiente vitamina D

