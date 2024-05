The Last Of Us 2: Primeras imágenes de HBO Max anuncian una tragedia

¿Qué ocurrirá en la segunda temporada?

Aunque la segunda temporada se inspirará en la secuela de videojuegos The Last of Us Part II, el cocreador Craig Mazin adelantó que habrá algunas modificaciones "radicales" con respecto al material original. Estas fotos podrían ser solo la punta del iceberg de los giros inesperados que se avecinan.

Una cosa es segura: la emoción por ver a Ellie y Dina juntas en la pantalla chica es incontenible. Después del éxito arrollador de la primera entrega, los fans no pueden esperar a sumergirse en esta nueva etapa de la historia postapocalíptica que los atrapó desde el primer episodio.

image.png

Mientras el rodaje continúa en Columbia Británica, los fanáticos siguen atentos a cualquier novedad que se filtre desde el set. ¿Estás tan ansioso como nosotros por descubrir todos los secretos que nos depara la segunda temporada de The Last of Us?

