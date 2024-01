La serie zombie de HBO Max que la rompió con 8 premios Emmy 

¿Los primeros 30 MIN de The Last Of Us (serie) SUPERAN al videojuego?

Mejor diseño de título principal, por la secuencia de créditos que resume la trama de la serie con imágenes simbólicas y una música envolvente.

Y habría que sumar: mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido, y mejor edición de imagen.

Y también a los actores

Además de los premios técnicos, The Last of Us también fue reconocida por el talento de sus actores invitados. Storm Reid, que interpretó a Riley, la mejor amiga de Ellie, la protagonista, ganó el premio a la mejor actriz invitada en una serie dramática por su emotiva actuación en el episodio 7, "Left Behind", que narra el pasado de Ellie y su relación con Riley.

Por su parte, Nick Offerman, que dio vida a Bill, un superviviente solitario y paranoico, se llevó el premio al mejor actor invitado en una serie dramática por su memorable participación en el episodio 3, "Mucho, mucho tiempo".

image.png The Last of Us cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que interpretan a Joel y Ellie, respectivamente.

La serie también cuenta con las actuaciones de Gabriel Luna, como Tommy, el hermano de Joel; Merle Dandridge, como Marlene, la líder de las Luciérnagas, un grupo rebelde; Nico Parker, como Sarah, la hija de Joel; Jeffrey Pierce, como Perry, un soldado; Murray Bartlett, como Frank, el excompañero de Bill; y Con O'Neill, como Robert, un traficante de armas.

Quizás te interese leer: Las mejores series de Netflix/HBOMax/Disney Plus del 2023

Una adaptación fiel y original

The Last of Us es una serie creada por Craig Mazin, el mismo de Chernobyl, y Neil Druckmann, el director del videojuego original. La serie se basa en el primer juego de la saga, lanzado en 2013 para PlayStation 3 y remasterizado en 2014 para PlayStation 4, que se convirtió en un éxito de crítica y público, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo.

El juego tiene una secuela, The Last of Us Part II, lanzada en 2020 para PlayStation 4, que también recibió elogios de la prensa y los fans, y que podría ser adaptada en una segunda temporada de la serie que llegaría en el 2025.

--------------------------------------------

