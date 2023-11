El éxito del 2023 que llegará a HBO Max antes que Netflix 

HBO Max le gana a Netflix por un par de días con esta apuesta. No es para menos: el 2023 fue un año con grandes películas en cartelera; Barbie, Oppenheimmer, guste o no, Rápidos y Furiosos. Tampoco sería correcto omitir uno de los filmes más amados por el público de todas las edades: la adaptación a pantalla grande de una de las franquicias más longevas de la industria de los videojuegos. ¿Qué? ¿Qué cuál es? Ni más ni menos que la mismísima, Super Mario Bros La Película. ¡Lo que se perdió Disney Plus!