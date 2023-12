Las mejores series de Netflix/HBOMax/Disney Plus del 2023

La serie nos presenta a una joven, involuntariamente dotada de habilidades mágicas, que descubre que forma parte de un grupo de héroes eternos destinados a luchar contra un mal sobrenatural a lo largo del tiempo. Una serie que combina acción, humor y fantasía.

image.png

Loki parte 2 de Disney Plus

Disney Plus nos trajo la segunda y espectacular parte final de Loki, una serie que expande el universo cinematográfico de Marvel. Loki se aleja de la sombra de su hermano para embarcarse en una aventura que se desarrolla tras los acontecimientos de “Avengers: Endgame”.

En su camino, se encuentra con la Autoridad de Variación Temporal, una organización que controla el flujo del tiempo y que lo recluta para ayudar a detener una amenaza que pone en peligro la realidad. Loki se enfrenta a sus propios dilemas, a otros versiones de sí mismo y a un misterio que lo lleva a cuestionar su destino. Y todo se pone más emocionante en la segunda temporada.

image.png

The Bear parte 2 de Star Plus

Star Plus nos deleitó con la segunda parte de The Bear, una serie que ya se encamina a volverse una de las mejores en la historia de la televisión, alcanzando el nivel de Breaking Bad, Los Soprano, o The Wire. The Bear nos cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que se convierte en el mayor narcotraficante de metanfetamina del país.

Tras dejar atrás la sanguchería que heredó de su hermano Michael, el chef Carmy Berzatto se propone abrir su propio restaurante en 12 semanas. Para ello necesita no solo un socio inversionista que le dé dinero, sino superar muchos otros obstáculos, laborales y personales. ¿Lo logrará?

The Bear Season 2 Trailer

------------------------------------------------

