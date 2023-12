CGT en vilo por Operación Seducción de Milei a gobernadores

Lo de los sindicatos de trabajadores del Estado es otra cuestión, aún cuando todo suma al reclamo en ciernes. Entre 7.000 y 11.000 personas en el marco de la Ley Marco N°1.109 serán impactados por el cese de contratos en el sector público. Urgente24 coincide con el diagnóstico de que el Estado requiere mayor eficiencia, menos burocracia y automatización / digitalización de procesos. Pero el reclamo al ministro Guillermo Francos que llevaron Daniel Catalano y Soledad Santellán se refiere a los cupos por discapacidad y travesti-trans.

Para colmo la Provincia de Santa Fe decidió marcar diferencias con Nación, e incorporó 243 trabajadores a la planta permanente del Estado que estaban comprendidos en las negociaciones paritarias 2023.

Hay 2 corporaciones, una frente a otra: Gobernadores vs. Sindicalistas. Se desconoce hasta dónde está dispuesto cada uno a defender su enfoque. El límite lo establece la percepción de cada uno acerca del gobierno de javier Milei.

En el fondo, la conflictividad social que Javier Milei y el PRO siempre imaginan del lado de sectores socioeconómicos bajos, y los receptores del asistencialismo. A ellos van dirigidas las amenazas de 'mano dura' policial.

Dicen los que saben que el problema consiste en que esto demuestra la ausencia de evaluación sobre los verdaderos costos de lo que se está anunciando. Los grandes damnificados se encuentran en la clase media, cuyos mecanismos de rechazo, protesta y reclamo son diferentes al de los 'piqueteros'.

De paso, y al pasar: "¿Dónde ubican a los integrantes de las fuerzas de seguridad?".

No hay nada peor que distribuir riqueza sin una política de ingresos. Y ese pecado parece cometerlo un Ejecutivo Nacional liderado por un estudioso de la Teoría de la Economía. Además ya hay quienes acusan al Presidente de faltar a su promesa: no hubo Motosierra en el gasto público sino que se busca un aumento de la presión tributaria directa e indirecta. O sea que el gasto privado sigue financiando el ajuste.

"Suponer que los 'jóvenes revolucionarios' combatirán en la calle a los 'orcos' -utilizando palabras del ex Presidente Mauricio Macri, quien nunca más volverá- es no entender el impacto de lo que está ejecutando Javier Milei", agregan economistas que no son los que apoyan al Gobierno. Tiempo al tiempo.

----------------------

Otros contenidos en Urgente24

Comunicación del BCRA: Plazos fijos, leliqs y waiver al FMI

Dólar importador $940 y Dólar tarjeta a $1.320

Cómo reaccionaron los políticos ante los anuncios de Caputo

Asusta el precio de cada ley en el Congreso para Javier Milei

Felicitaciones del FMI a Javier Milei por la devaluación