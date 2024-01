Globos de Oro: El momento viral entre Pedro Pascal y Kieran Culkin

“Me nominaron a un Globo de Oro hace como 20 años, y cuando pasó ese momento, aún recuerdo que pensé: ‘Nunca volveré a estar en esta sala’. Pero gracias a ‘Succession’, he estado aquí un par de veces. Esto no es mío, es uno para el equipo. Quiero dar las gracias a tres mujeres increíbles de mi vida: mi mánager, sin la que no tendría carrera, mi mujer, Jazz, por aguantar esto y todo lo que conlleva, y mi maravillosa madre”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRoybattyforever%2Fstatus%2F1744364423353868418&partner=&hide_thread=false “A chuparla Pedro. Lo siento. Mío.”



Kieran Culkin a Pedro Pascal en los Globos de Oro pic.twitter.com/mPdRkIz2bQ — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) January 8, 2024

Sin embargo, en una vuelta instantánea a su papel bromista de la serie, se mofó de su victoria y se lo refregó en la cara al chileno Pedro Pascal (estrella de Last Of Us), uno de los actores que junto con Brian Cox, Succession, Gary Oldman, Slow Horses, Jeremy Strong, Succession y Dominic West, The Crown competían por el mismo premio.

“Suck it, Pedro!”, (Chúpala) lanzó Culkin a Pascal con una amplia sonrisa en su cara. De inmediato, las cámaras enfocaron al actor latinoamericano, quién tras esbozar una exagerada sonrisa, decidió hacer una mueca de llanto.

Así Pedro Pascal y Kieran Culkin protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la noche de los Globos de Oro 2024.

Alerta Spoiler:

En las redes se comentó mucho un video que intentó argumentar la victoria de Culkin:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSitoCinema%2Fstatus%2F1744349484618829947%3Fref_src%3Dtwsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Por escenas como esta Kieran Culkin ha sido capaz de ganar por encima de Pedro Pascal, Gary Oldman y el propio Brian Cox, se merece todo que actuación por favor #GoldenGlobes. pic.twitter.com/H0ArwPHPMx — SitoCinema (@SitoCinema) January 8, 2024

Kieran Culkin en la televisión, ha tenido muchos proyectos, como en las conocidas ‘Fargo’ o ‘Go Fish’, aunque, sin duda, 'Succession' será una de sus actuaciones más memorables.

"Ha sido el mejor trabajo de mi carrera y no estaba listo para procesarlo”, reconoció el actor durante el estreno de la temporada final en mayo de 2023.

Alfombra roja

Antes de adentrarse en el Hotel, Pedro Pascal pasó, como todos, por la ineludible Alfombra Roja. Sin embargo, apenas asomó su rostro en las cámaras, sorprendió a todos. Apareció por la red carpet con un look perfecto pero con un brazo en cabestrillo, aunque sin perder la elegancia.

Después explicó en una entrevista minutos previos a la ceremonia que fue solo una caída en la que se lastimó el brazo, una explicación que alivió a los fans preocupados.

image.png Pedro Pascal en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Tras su éxito en The Mandalorian y The Last of Us, Pascal no descansa. En los medios internacionales informaron que ya lo han confirmado para Weapons, un nuevo drama de terror escrito y dirigido por Zach Cregger.

