FMI: Luis Caputo ya no piensa en US$ 10.000M, sólo US$3.400M

Los US$ 10.000 millones a US$ 15.000 millones conque soñó alguna vez el presidente Javier Milei quedaron en el pasado. ¿Vamos a decir la verdad? El candidato del Departamento del Tesoro fue Sergio Massa, no Javier Milei. Hasta ahora, quien ganó no logró un vínculo equivalente con la Administración Joe Biden, en especial cuando todos conocen sus simpatías por Donald Trump. Que la irracional Diana Mondino haya interrumpido relaciones financieras con China no significa mucho para una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que debe renegociar los vencimientos de la deuda que busca el Gobierno. El ministro Luis Caputo, además, fue despedido como presidente del BCRA en tiempos de Mauricio Macri por pedido del FMI, que lo acusó de utilizar en forma inapropiada el dinero girado desde WDC. No olvidar.