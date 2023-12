Chau desembolso: El 'rencor' del FMI con Caputo pudo más y habrá problemas

Hablamos de los 10 mil millones de dólares que Luis Caputo quería en enero. Lo había pedido el Tesoro a Caputo, pero el FMI le dijo que no hará... Y, lo peor, es que la responsabilidad no recaería más allá de sus zapatos. Es que el organismo no olvida que "Caputo es muy compulsivo con el juego financiero".