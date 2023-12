Qué es el swap que Milei solicitó a China renovar

Live Blog Post

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles (18/10) desde China que el gobierno de Xi Jinping amplió el uso del swap en US$ 6.500 millones.

En lo que quizás pueda ser su último anuncio importante como Presidente de la Nación, Alberto Fernández informó este miércoles (18/10) desde China que el gobierno de Xi Jinping"una vez más atendió nuestros reclamos y amplió el uso del swap" en US$ 6.500 millones, según le comunicó el líder chino durante la bilateral que mantuvieron en Beijing. Con esta decisión, Sergio Massa –quien comenzó las negociaciones con China un mes atrás- tendrá más poder de fuego para hacer frente a la corrida cambiaria fortaleciendo las reservas del Banco Central y para pagar importaciones.

Luego, Massa espera los desembolsos de organismos como el BID y la CAF, en tanto que resta el último desembolso del FMI que conservaría DEGs por US$ 2.000 millones, que solo pueden usarse con el Fondo pero que no alcanzan para pagarle los US$ 3.400 millones que vencen el 1 de noviembre.