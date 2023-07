Rial vs. Ventura: El choque por el escándalo de Morena Rial

El ex-conductor apela al procedimiento legal y a que las contrapartes se presenten a la mediación estipulada:

Yo lo único que les pido es que vayan a la justicia. En vez de andar recorriendo los programas del canal como una atracción de circo a los gritos, no se escondan y vengan a la mediación, el lugar donde la gente civilizada dirime las cosas. Yo lo único que les pido es que vayan a la justicia. En vez de andar recorriendo los programas del canal como una atracción de circo a los gritos, no se escondan y vengan a la mediación, el lugar donde la gente civilizada dirime las cosas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1681685927482064897&partner=&hide_thread=false Jorge Rial habló a solas con #SociosDelEspectaculo: "Ventura y Mazzocco no se presentaron a la mediación". pic.twitter.com/I4Rpog2zk3 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 19, 2023

Rial sostiene que no mostrarse en la esfera legal es un signo de cobardía, y que las personas no resuelven los conflictos comprometiendo su integridad física en una pelea:

El que no se presentó es el. Se acabaron los guapos de la esquina que gritan y todo El que no se presentó es el. Se acabaron los guapos de la esquina que gritan y todo

Ventura, contundente: "Es un show"

Por otra parte, Ventura fue fulminante y sostuvo la versión de su ahijada Morena, y que su actitud es una respuesta a lo que lanzó mediáticamente:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1681678808779309056&partner=&hide_thread=false Luis Ventura habló con #SociosDelEspectaculo y apuntó contra Rial: "Pregúntenle a Morena con quién pasó el día del padre". pic.twitter.com/KMsERh8Qcl — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 19, 2023

El tira esto, yo devuelvo [...] Ayudo todo lo que puedo con la hija, porque había que contener, ¿A ver con quién pasó Morena el día del padre? Vayan y pregunten. Cuando intentó suicidarse. El tira esto, yo devuelvo [...] Ayudo todo lo que puedo con la hija, porque había que contener, ¿A ver con quién pasó Morena el día del padre? Vayan y pregunten. Cuando intentó suicidarse.

Cuando el notero de socios le consultó cómo se encontraba, Ventura sostuvo que él dice la verdad:

Ni enojado ni dolido, digo la verdad. [...] Me cansé de mirar para otro lado, de no ver cosas que pasaban, de no escuchar cosas que se decían, me cansé. Si me tirás con granada, te devuelvo de la misma manera Ni enojado ni dolido, digo la verdad. [...] Me cansé de mirar para otro lado, de no ver cosas que pasaban, de no escuchar cosas que se decían, me cansé. Si me tirás con granada, te devuelvo de la misma manera

jorge_rial_y_luis_ventura_portada.webp

De la misma forma, también le preguntaron si el canal (América) les había soltado la mano a él y a Mazzocco:

Yo no necesito que me defienda nadie, yo me defiendo solo. El canal me dio laburo 23 años de mi vida, no le puedo pedir más Yo no necesito que me defienda nadie, yo me defiendo solo. El canal me dio laburo 23 años de mi vida, no le puedo pedir más

Finalmente, cerró alegando que esto es un show, y que continuará el proceso judicial si es que Rial quiere llevarlo a juicio:

Sí, es un show, el show del infarto, el show de la pelea [...] Él quiere llevar esto a estos niveles, vamos Sí, es un show, el show del infarto, el show de la pelea [...] Él quiere llevar esto a estos niveles, vamos

