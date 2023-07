Jorge Rial, contra la moralina de Tinelli: "Doble discurso"

Y agregó: "Después acusar al periodismo de espectáculos. No entendí. Tendría que decir 'la verdad que me equivoqué'. ¿Por qué decir tiene tal enfermedad? Ha pasado de conductores con problemas, como Jorge Guinzburg, Gerardo Rozín, se ha cuidado. Es un límite que no hay que pasar. Yo no sé si empatizas como dice Jorge".

CRONOLOGÍA DEL DRAMÁTICO EPISODIO DE SALUD DE JORGE RIAL

"En vez de pedir disculpas, duplica la apuesta. Lo respeto, me parece uno de los mejores periodistas de la Argentina, pero no estoy de acuerdo. Me pareció muy fuerte. Y pienso en Wanda y los chicos", continuó el ejecutivo de América.

"Este tipo de enfermedad tiene diferentes variables, y se puede tratar. Me pareció fuerte que lo diga y después lo ratifique. Me parece que no da. Lo mejor era pedir disculpas, no tirarle la pelota al periodista de espectáculos", cerró Tinelli.

Ante esto, Rial se expidió a través de su cuenta de Twitter y lanzó filoso:

Pero Marcelo Tinelli como gerente de programación, dejó que se hablara de mi problema de salud sin ningún límite y se aprovecharon de una chica con problemas emocionales. Doble discurso y doble moral Pero Marcelo Tinelli como gerente de programación, dejó que se hablara de mi problema de salud sin ningún límite y se aprovecharon de una chica con problemas emocionales. Doble discurso y doble moral

Morena Rial enfrentada con su papá: "No tengo sentimientos con él"

En efecto, durante el período en el que periodista del Grupo Indalo estuvo internado en grave estado, las especulaciones sobre su salud saturaron la programación del canal. Del mismo modo, la emisora fungió como vidriera para su hija, quien recorrió los ciclos hablando criticando sin filtro alguno a su padre.

Tal y como indicamos desde Urgente24, Rial dejó en evidencia la indisimulable hipocresía que recorre el ambiente del periodismo de espectáculos, en la que todos aquellos que pusieron el grito en el cielo ante las declaraciones de Lanata traspasaron los límites de la profesión y la ética que tanto reclaman en múltiples ocasiones.

