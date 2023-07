Jorge Lanata destruyó a LAM: "Por favor, mírense al espejo"

Y agregó: "Son los mismo periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres".

image.png Algunos de los comentarios que realizaron exponentes del periodismo de espectáculos.

Más allá de que Lanata aclaró que no espera "moral de la televisión", aseguró "no soportar que algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son".

Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio?

"Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo", manifestó.

"El viernes di una información sensible al aire. Averigüé antes de darla. Para mi eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga. No creo que algunos panelistas del espectáculo puedan curarse con la misma rapidez", concluyó con acidez.

---------

