Paulina Rubio acusó a su seguridad de tocarla en pleno show

Paulina Rubio denunció acoso sexual durante concierto en vivo: “Él me tocó y es guardia de seguridad

Polémicos dichos de su compañera de gira sobre el episodio en el show

La cantante Alejandra Guzmán, con quien Paulina compartió la gira, habló sobre la situación de acoso y dijo lo siguiente a la prensa mexicana: "¿Cómo, la toquetearon? Yo no vi nada, yo creo que no me contó a mí”.

Hace varios años años existió una rivalidad que ambas cantantes. Tanto Paulina Rubio como Alejandra Guzmán dijeron que decidieron trabajar juntas en esta gira dejando atrás sus egos y enemistad.

Una vez terminada la gira por Estados Unidos, el comentario de Guzmán refiriéndose al hecho generó polémica y se replicó y fue sorpresivo para los medios. Por su parte, Paulina no volvió a referirse al tema.

image.png Paulina Rubio y Alejandra Guzmán en la gira "Perrísimas Tour".

