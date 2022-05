La denuncia del show de Tini Stoessel que explotó en Twitter

Tuvo una hora y media de demora porque había seis cuadras de cola de gente que tenía que entrar. El campo estaba atrás de todo y todo adelante lleno de sillas. Estuvimos esperando desde las tres de la tarde para entrar, y cuando finalmente empezó el show, todos se pararon arriba de la silla, por lo que toda la gente que estábamos en campo no vimos nada del show Tuvo una hora y media de demora porque había seis cuadras de cola de gente que tenía que entrar. El campo estaba atrás de todo y todo adelante lleno de sillas. Estuvimos esperando desde las tres de la tarde para entrar, y cuando finalmente empezó el show, todos se pararon arriba de la silla, por lo que toda la gente que estábamos en campo no vimos nada del show

image.png Tini Stoessel junto a L-Gante, el cantante de reggaetón popular del país.

"Empezamos a los gritos para que se bajen, les pedíamos a los de la valla que por favor hagan algo y, sin embargo, decían que no podían hacer nada. La gente que estaba adelante nuestro nos escuchaba gritar, se daba vuelta y se reía al ver que no podíamos ver ni siquiera las pantallas. Nadie hizo nada”, continuaba el hilo de la fan de la cantante ex Disney, que adjuntó videos para sostener su argumento.

Las últimas cuatro canciones, finalmente, logramos que se sienten (y no gracias a la producción o algún mensaje por parte de Tini) y cuando llegó el final, se volvieron a subir. No pudimos ver absolutamente nada, todos lloraban de la desesperación porque mucha gente, además de pagar la entrada, viajó y pago hotel, entre otros gastos que surgen entre otras situaciones Las últimas cuatro canciones, finalmente, logramos que se sienten (y no gracias a la producción o algún mensaje por parte de Tini) y cuando llegó el final, se volvieron a subir. No pudimos ver absolutamente nada, todos lloraban de la desesperación porque mucha gente, además de pagar la entrada, viajó y pago hotel, entre otros gastos que surgen entre otras situaciones

“Me parece que lo mínimo que pueden hacer es dar un reembolso de un show que básicamente no vimos. @AllAccess @TiniStoessel”, sentenció furiosa la joven etiquetando a la artista y a la compañía responsable del evento.

“Que esto también sirva para que los que vayan a los próximos shows en el campo se mentalicen o, con suerte, la producción llegue a una solución. Tantos preparativos para un evento que esperas tanto y que queres disfrutar, para terminarlo de esta manera”, concluyó la joven.

https://twitter.com/realityftbooks/status/1527855090278748160 de demora porque había seis cuadras de cola de gente que tenía que entrar. El campo estaba atrás del todo y todo adelante lleno de sillas. Estuvimos esperando desde las tres de la tarde para entrar y cuando finalmente empezó el show, TODOS SE PARARON ARRIBA DE LA SILLA+ pic.twitter.com/MDWpkeeKQf — candela (@realityftbooks) May 21, 2022

