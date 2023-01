Paramount + apuesta a los clásicos con spin off de Vaselina

grease.webp

Aunque todavía falta para su estreno ya que aún no hay siquiera una fecha para ver esta otra reversión de Vaselina, no nos adelantemos. Sabemos que la falta de ideas ha llevado a la explotación de la nostalgia a niveles impensados, pero si necesitamos ver a Travolta y Newton-John cantar You're the one that I want, también está disponible en Amazon Prime Video, totalmente remasterizada.